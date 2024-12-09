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    Дель Пьеро назвал главную проблему «Ювентуса» в нынешнем сезоне

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    Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал о том, почему «старая синьора» перестала доминировать в чемпионате Италии.

    Алессандро Дель Пьеро
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    Алессандро Дель Пьеро

    «Когда вы играете против "Ювентуса", у вас появляется большая мотивация. Они по-прежнему великая команда, великий клуб, в любом смысле. Поэтому, когда ты приезжаешь сюда и играешь против них, ты хочешь выступить. Вот почему такие игроки, как Ндойе и другие, довольно уверены в себе: "Я прихожу сюда, и у меня все получится".

    Проблема в том, что другие команды не беспокоятся. Вы должны видеть страх других игроков, когда они играют против вас, этого не происходит, и это одна из вещей, над которыми Тьяго Мотта должен работать», — приводит слова Дель Пьеро Football Italia.

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    • После 15-и туров в итальянской Серии А «Ювентус» занимает лишь 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

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