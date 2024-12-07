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    «Лас-Пальмас» обыграл «Вальядолид» в Ла Лиге

    «Лас-Пальмас» — «Вальядолид»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В 16-м туре испанской Примеры «Лас-Пальмас» был сильнее «Вальядолида» со счетом 2:1.

    Сандро Рамирес
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    Сандро Рамирес

    Главным героем встречи стал нападающий Сандро Рамирес, оформивший дубль. Он отличился на 21-й и 64-й минутах.

    Единственный мяч у гостей на 45-й минуте забил Маркос Андре.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Вальядолид 2:1
    Голы: 1:0 Сандро Рамирес (20'), 1:1 Маркос Андре (45'), 2:1 Сандро Рамирес (64') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Алекс Суарес, Скотт Маккена, Мика Мармоль, Кирьян Родригес, Дариу Эсугу (Хосе Кампанья, 58'), Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 87'), Альберто Молейро, Вити Росада (Марвин Парк, 58'), Сандро Рамирес (Бенито Рамирес, 87'), Фабиу Силва (Хайме Мата, 79') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Лукас Роза, Санчес Хавьер, Эрай Джёмерт (Abdulay Juma Bah, 86'), Луис Перес, Кике Перес (Дарвин Мачис, 75'), Станко Юрич, Иван Санчес (Амат Ндиайе, 86'), Маркос Андре (Хуанми Латаса, 68'), Мамаду Силла, Mario Martin (Виктор Месегер, 68') Предупреждения: Фабиу Силва (26'), Эрай Джёмерт (49'), Алекс Суарес (76'), Виктор Месегер (78'), Скотт Маккена (80'), Марвин Парк (90 + 8')

    В следующем туре «Лас-Пальмас» сыграет с «Реал Сосьедад», а «Вальядолид» с «Валенсией».

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