Гимарайнс о поражении «Ньюкасла»: После третьего гола мы сбились с пути

Полузащитниквысказался о поражении своей команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги против(2:4).

«Очень разочарованы. Нам нужно было выступить так же, как мы выступили против "Ливерпуля". В первом тайме у нас было несколько очень хороших моментов, но во втором тайме мы превратились в хаос. После третьего гола мы сбились с пути и потеряли контроль.

Очень разочарованы, нам нужно много работать, чтобы переломить ситуацию, потому что до сих пор наш сезон был позорным», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.

После этого матча «Ньюкасл» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем поединке «сороки» сыграют против «Лестера» 14-го декабря.