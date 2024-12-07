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    Гимарайнс о поражении «Ньюкасла»: После третьего гола мы сбились с пути

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    Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги против «Брентфорда» (2:4).

    Бруно Гимарайнс — полузащитник «Ньюкасла»
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    Бруно Гимарайнс — полузащитник «Ньюкасла»

    «Очень разочарованы. Нам нужно было выступить так же, как мы выступили против "Ливерпуля". В первом тайме у нас было несколько очень хороших моментов, но во втором тайме мы превратились в хаос. После третьего гола мы сбились с пути и потеряли контроль.

    Очень разочарованы, нам нужно много работать, чтобы переломить ситуацию, потому что до сих пор наш сезон был позорным», — приводит слова Гимарайнса Sky Sports.

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    • После этого матча «Ньюкасл» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем поединке «сороки» сыграют против «Лестера» 14-го декабря.

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