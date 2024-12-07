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    АПЛ. «Ливерпуль» потерял очки, но уверенно лидирует

    Итоги 14-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
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    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» допустил осечку в английской Премьер-лиге, сыграв вничью. Сократить отставание от «мерсисайдцев» удалось «Челси», «Арсеналу» и «Манчестер Сити», которые продолжают погоню за лидером.

    Изменения в турнирной таблице

    «Челси» и «Арсенал» выиграли свои матчи в минувшем 14 туре, однако согласно дополнительным показателям лондонские клубы поменялись местами в турнирной таблице: «аристократы» поднялись на второе место, а «пушкари» опустились на третье.

    Обойти в чемпионате «Брайтон» (5 место) удалось «Манчестер Сити», горожане поднялись на 4 строчку первенства.

    Серьёзный скачок вверх совершил «Фулхэм», который поднялся с 10 на 6 место. Со знаком плюс 14 тур английского чемпионата прошёл для «Астон Виллы» (с 12 на 8), «Борнмут» (с 13 на 9).

    Календарь и таблица АПЛ

    Вниз по турнирной таблице опустились «Ноттингем Форест» (с 6 на 7), «Тоттенхэм» (с 7 на 10), «Брентфорд» (с 8 на 11), «Ньюкасл» (с 11 на 12), «Ман Юнайтед» (с 9 на 13).

    Осечка лидера и шанс для конкурентов

    Лидер английского чемпионата «Ливерпуль» допустил осечку в минувшем туре внутреннего первенства. «Мерсисайдцы» набрали 35 очков после того, как сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3).

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    • В составе «Ливерпуля» голами отметились Кертис Джонс и Мохаммед Салах, который оформил дубль.

    На 7 пунктов от лидера АПЛ отстаёт «Челси», который занимает второе место. Лондонцы аккумулировали 28 баллов после того, как одержали победу в матче против «Саутгемптона» (5:1). По голу забили Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Нони Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо.

    «Саутгемптон» — «Челси»
    globallookpress.com

    На третье строчке чемпионата Англии расположился «Арсенал». Канониры в минувшем туре выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:0). В центральном поединке 14 тура по мячу забили Юрриен Тимбер и Вильям Салиба. Таким образом лондонский коллектив набрал 28 очков. «Манчестер Юнайтед» в свою очередь, занимает 13 место в чемпионате Англии с 19 очками в активе.

    В топ-4 чемпионата входит «Манчестер Сити», который выиграл у «Ноттингем Фореста» (3:0) и набрал 26 очков.

    Зона вылета

    В зоне вылета по-прежнему расположились «Ипсвич» (18 место и 9 очков), «Вулверхэмптон» (19 место и 9 очков) и «Саутгемптон» (20 место и 5 очков). Все аутсайдеры проиграли в 14 туре.

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    • «Ипсвич» с минимальным счётом уступил «Кристал Пэласу» (0:1), «Саутгемптон» проиграл «Челси» (1:5), «Вулверхэмптон» потерпел фиаско в поединке против «Эвертона» (0:4).

    Тур № 15

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 7 по 9 декабря.

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    Программу тура откроет поединок с участием лидера: «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Эвертона» 7 декабря. В этот же день «Ман Сити» будет гостить у «Кристал Пэласа», а «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 8 декабря состоится битва между «Фулхэмом» и «Арсеналом». В центральном поединке 15 тура сойдутся «Тоттенхэм» и «Челси».

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