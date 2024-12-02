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    АПЛ. «Ливерпуль» увеличивает отрыв от конкурентов

    Итоги 13-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
    Гранды английского футбола успешно выступили в 13 туре, за исключение лишь чемпионата «Манчестер Сити». Улучшили свое положение в АПЛ «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и особенно «Ливерпуль».

    Изменения в турнирной таблице

    «Манчестер Сити» рухнул в турнирной таблице со второго на пятое место в английской Премьер-лиге. На одну ступеньку вверх поднялись «Арсенал», «Челси» и «Брайтон», которые сейчас занимают 2, 3 и 4 места соответственно.

    «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» поднялись на две позиции вверх, расположившись на 8 и 9 местах. Вниз скатились «Фулхэм» (10 место) и «Ньюкасл» (11 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    Победу в минувшем туре одержал «Борнмут», тем самым поднявшись на 13 место, коллектив сместил с этой строчки «Вест Хэм». Зону вылета покинул «Кристал Пэлас», взобравшись на 17 место АПЛ.

    Триумф «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» одержал важную победу в 13 туре чемпионата Англии, в центральном поединке игрового дня «мерсисайдцы» сражались с «Манчестер Сити», в котором лидер АПЛ отгрузил сопернику два безответных мяча.

    Счёт в матче открыл игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо, реализовав момент на 12 минуте встречи. Под занавес поединка второй мяч в сетку ворот «Ман Сити» отправил Мохаммед Салах.

    «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»
    globallookpress.com

    Таким образом «Ливерпуль» набрал 34 очка и закрепился на первом месте в чемпионате Англии, «Манчестер Сити» в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд и с активом в 23 пункта расположился

    Ближайшие преследователи

    Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» набрали по 25 баллов. «Пушкари» в 13 туре выиграли в гостях у «Вест Хэма» (5:2). В составе победителей голами отметились Габриэл, Леандро Троссард, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Букайо Сака.

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  • Сегодня

    • «Челси» на своём поле нанёс крупное поражение «Астон Вилле» (3:0). «Аристократам» три очка принесли точные удары в исполнении Николаса Джэксона, Энцо Фернандеса и Коула Палмера.

    В топе

    Четвёрку сильнейших в английском чемпионате замыкают не «Тоттенхэм», который сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1), а «Брайтон» который также обменялся голами с «Саутгемптоном» (1:1).

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
    globallookpress.com

    По итогами этих матчей «Брайтон» набрал 23 пункта, а «Тоттенхэм» — 20 баллов. Вверх по турнирной таблице поднимается «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» в рамках минувшего тура играли против «Эвертона» и победили со счётом 4:0.

    В составе МЮ по дублю оформили Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее.

    Тур № 14

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 3 по 5 декабря.

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    Лидер АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла» 4 декабря. В этот же день «Арсенал» будет принимать «Манчестер Юнайтед», а «Челси» отправится гостить к «Саутгемптону». «Манчестер Сити» попытается подправить турнирное положение в матче против «Ноттингем Форест».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В четверг, 5 декабря состоится битва между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом».

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