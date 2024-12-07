АПЛ. «Кристал Пэлас» отобрал очки у «Ман Сити», «МЮ» сыграл вничью с «Ноттингемом», «Фулхэм» примет «Арсенал»

Матчи 15-го тура английской Премьер-лиги пройдут со 7 по 9 декабря.

«Эвертон» — «Ливерпуль» — перенесен

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 2:2

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2.

На голы Даниеля Муньоса и Максенса Лакруа гости ответили точными ударами Эрлинга Холанна и Рико Льюиса.

Отметим, что на 84-й минуте был удален Рико Льюис.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Манчестер Сити 2:2 Голы: 1:0 Даниэль Муньос (4'), 1:1 Эрлинг Холанд (31'), 2:1 Максанс Лакруа (57'), 2:2 Рико Льюис (68') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Трево Чалоба, Уилл Хьюз, Хефферсон Лерма, Эберечи Эзе (Justin Devenny, 72'), Исмаила Сарр (Эдвард Нкетиа, 77'), Жан-Филипп Матета Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Кевин Де Брёйне (Джек Грилиш, 86'), Савиньо (Жереми Доку, 79'), Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Предупреждения: Рико Льюис (70'), Рико Льюис (84'), Эдвард Нкетиа (90 + 3')

«Манчестер Сити» смог набрать 27 очков и идет четвертым в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» теперь 13 баллов и 16-я строчка.

Календарь и таблица АПЛ

«Брентфорд» — «Ньюкасл» 4:2

«Брентфорд» был сильнее «Ньюкасла» - 4:2.

В составе хозяев забивали Брайан Мбемо, Ян Висса, Натан Коллинз, Кевин Шаде.

У «сорок» отличились Александер Исак и Харви Барнс.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ньюкасл 4:2 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (8'), 1:1 Александер Исак (11'), 2:1 Йоан Висса (28'), 2:2 Харви Льюис Барнс (32'), 3:2 Нэйтан Коллинз (56'), 4:2 Кевин Шаде (90') Брентфорд: Марк Флеккен, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Егор Ярмолюк (Paris Maghoma, 90'), Кристиан Нергор, Фабиу Карвалью (Миккель Дамсгор, 73'), Брайан Мбемо, Кин Льюис-Поттер, Йоан Висса (Бен Ми, 87'), Игор Тиаго (Кевин Шаде, 73') Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Тино Ливраменто, Харви Льюис Барнс (Мигель Альмирон, 74'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 60'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф (Каллум Уилсон, 73'), Льюис Холл (Киран Триппьер, 83'), Александер Исак, Жоэлинтон (Сандро Тонали, 60') Предупреждения: Кин Льюис-Поттер (45 + 3'), Сепп ван ден Берг (67'), Марк Флеккен (88')

«Астон Вилла» — «Саутгемптон» 1:0

«Астон Вилла» обыграла на своем поле «Саутгемптон» с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в команде Унаи Эмери на 24-й минуте забил нападающий Джон Дуран.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Саутгемптон 1:0 Гол: 1:0 Джон Дуран (24') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 60'), Бубакар Камара, Юри Тилеманс (Росс Баркли, 59'), Джон МакГинн, Леон Бэйли (Джейден Филоджин, 60'), Морган Роджерс, Джон Дуран (Олли Уоткинс, 58') Саутгемптон: Джо Ламли, Кайл Уолкер-Питерс, Нейтан Вуд, Тейлор Харвуд-Беллис, Джеймс Бри (Джо Арибо, 46'), Матеуш Фернандеш, Флинн Даунс (Бен Бреретон, 79'), Тайлер Диблинг, Райан Мэннинг (Камал Дин Сулемана, 90'), Кэмерон Арчер (Самуэль Амо-Амейо, 73'), Адам Армстронг Предупреждения: Флинн Даунс (69'), Нейтан Вуд (79'), Самуэль Амо-Амейо (85'), Морган Роджерс (90 + 6')

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 2:3

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Ноттингем Форесту» со счетом 2:3.

Голы в составе манкунианцев забивали Расмус Хойлунн (18-я) и Бруно Фернандеш (61-я).

За «лесников» отличились Никола Миленкович (2-я), Морган Гибсс-Уайт (47-я) и Крис Вуд (54-я).

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 2:3 Голы: 0:1 Никола Миленкович (2'), 1:1 Расмус Хёйлунн (18'), 1:2 Морган Гиббз-Уайт (47'), 1:3 Крис Вуд (54'), 2:3 Бруну Фернандеш (61') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 66'), Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 65'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Кобби Майну, Мануэль Угарте (Джошуа Зиркзее, 76'), Бруну Фернандеш (Мэйсон Маунт, 76'), Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 59'), Амад Диалло, Расмус Хёйлунн Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Тайво Авонийи, 90'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 79'), Райан Йейтс, Эллиот Андерсон, Ола Эйна, Крис Вуд (Энтони Эланга, 79'), Жота Силва (Морато, 68') Предупреждения: Жота Силва (31'), Неко Уильямс (90 + 4')

Для Рубена Аморима это второе поражение подряд во главе «МЮ».

«Лестер» — «Брайтон»

8 декабря, воскресенье, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Арсенал»

8 декабря, воскресенье, 17:00 мск

Прогнозы и ставки на футбол

«Ипсвич» — «Борнмут»

8 декабря, воскресенье, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Челси»

8 декабря, воскресенье, 17:00 мск

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

9 декабря, понедельник, 23:00 мск