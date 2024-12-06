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    Голы Бензема и Роналду: «Аль-Иттихад» победил «Аль-Наср»

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    В матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» победил «Аль-Наср» со счетом 2:1.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    На голы Карима Бензема и Стивена Бергвейна гости ответили точным ударом Криштиану Роналду.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Иттихад — Аль-Наср 2:1
    Голы: 1:0 Карим Бензема (55'), 1:1 Криштиану Роналду (57'), 2:1 Стивен Бергвейн (90 + 1') Аль-Иттихад: Предраг Райкович, Муханнад Аль-Шенгити (Фаваз аль-Сагурк, 84'), Хассан Кадеш, Перейра Данилу, Марио Митай, Н’Голо Канте, Фабиньо, Абдулрахман аль-Абуд (Абдулелах Аль-Амри, 46'), Уссем Ауа, Стивен Бергвейн (Салех Аль Шехри, 90'), Карим Бензема Аль-Наср: Отавио, Наваф Аль-Бушал, Эмерик Лапорт, Мохамед Симакан, Марсело Брозович, Абдулла аль-Хайбари (Мохаммед Маран, 90'), Криштиану Роналду, Садио Мане, Angelo Gabriel (Абдулрахман Гариб, 72'), Султан Аль-Ганам, Bento Предупреждения: Марсело Брозович (24'), Султан Аль-Ганам (42'), Перейра Данилу (59'), Эмерик Лапорт (60'), Стивен Бергвейн (64'), Карим Бензема (67'), Отавио (67')

    После этой игры «Аль-Иттихад» набрал 36 очков и идет на первом месте в турнирной таблице. «Аль-Наср» (25) — четвертый.

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