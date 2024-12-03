Серия А. «Наполи» сохранил лидерство

«Наполи» и «Аталанта» одержали победы в минувшем туре и сохранили разницу между собой в 1 очко. За лидерами пытаются угнаться «Интер» и «Фиорентина». Чем ещё запомнился 14 тур, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 14 тура «Интер» и «Фиорентина» поднялись на одну строчку вверх и расположились на 3 и 4 месте. От их успеха пострадал «Лацио», который опустился на 5 позицию.

Календарь и таблица Серии А

Со знаком плюс минувший игровой день прошел для «Пармы» (с 13 на 11), «Кальяри» (с 14 на 13) и «Дженоа» (с 15 на 14). Вниз по турнирной таблице скатились «Торино» (с 11 на 12) и «Рома» (с 12 по 15).

Лидерство экс-чемпиона

«Наполи» стремится удержаться на первом месте в итальянской Серии А. В 14 матчах «адзурри» одержали 10 побед, 2 встречи сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

В рамках минувшего игрового дня неаполитанцы выиграли «Торино» (1:0). Единственный гол на 31 минуте забил Скотт Мактоминей. Таким образом «Наполи» набрал 32 очка.

На втором месте расположилась «Аталанта», у которой в активе 31 балл. «Королева провинциалов» на выезде оказалась сильнее «Ромы» (2:0). В составе победителей голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

В топе

Действующий чемпион Италии «Интер» разошёлся миром с «Фиорентиной» (0:0). Оба клуба набрали по 28 очков, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.

Столько же баллов у «Лацио», который занимает 5 строчку в первенстве. Римский коллектив в 14 туре чемпионате проиграл «Парме» (1:3).

«Рома» — «Аталанта» globallookpress.com

На 6 месте итальянского чемпионата идёт «Ювентус», туринский клуб в 14 туре первенства сыграл вничью с «Лечче» (1:1). Строчкой ниже расположился «Милан», который выиграл у «Эмполи» (3:0).

Тур № 15

Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 6 по 9 декабря.

В центральном матче 15 тура сойдутся «Наполи» и «Лацио», поединок запланирован на воскресенье, 8 декабря.

Прогнозы и ставки на Серию А

В пятницу, 6 декабря «Интер» сыграет против «Пармы», «Аталанта» сразится с «Миланом».

В субботу, 7 декабря ожидаем игру «Ювентуса» против «Болоньи», а 8 декабря — «Фиорентина» сыграет с «Кальяри».