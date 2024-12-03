Серия А. «Наполи» сохранил лидерство

Изменения в турнирной таблице
После матчей 14 тура «Интер» и «Фиорентина» поднялись на одну строчку вверх и расположились на 3 и 4 месте. От их успеха пострадал «Лацио», который опустился на 5 позицию.
Со знаком плюс минувший игровой день прошел для «Пармы» (с 13 на 11), «Кальяри» (с 14 на 13) и «Дженоа» (с 15 на 14). Вниз по турнирной таблице скатились «Торино» (с 11 на 12) и «Рома» (с 12 по 15).
Лидерство экс-чемпиона
«Наполи» стремится удержаться на первом месте в итальянской Серии А. В 14 матчах «адзурри» одержали 10 побед, 2 встречи сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
В рамках минувшего игрового дня неаполитанцы выиграли «Торино» (1:0). Единственный гол на 31 минуте забил Скотт Мактоминей. Таким образом «Наполи» набрал 32 очка.
На втором месте расположилась «Аталанта», у которой в активе 31 балл. «Королева провинциалов» на выезде оказалась сильнее «Ромы» (2:0). В составе победителей голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.
В топе
Действующий чемпион Италии «Интер» разошёлся миром с «Фиорентиной» (0:0). Оба клуба набрали по 28 очков, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.
Столько же баллов у «Лацио», который занимает 5 строчку в первенстве. Римский коллектив в 14 туре чемпионате проиграл «Парме» (1:3).
На 6 месте итальянского чемпионата идёт «Ювентус», туринский клуб в 14 туре первенства сыграл вничью с «Лечче» (1:1). Строчкой ниже расположился «Милан», который выиграл у «Эмполи» (3:0).
Тур № 15
Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 6 по 9 декабря.
В центральном матче 15 тура сойдутся «Наполи» и «Лацио», поединок запланирован на воскресенье, 8 декабря.
В пятницу, 6 декабря «Интер» сыграет против «Пармы», «Аталанта» сразится с «Миланом».
В субботу, 7 декабря ожидаем игру «Ювентуса» против «Болоньи», а 8 декабря — «Фиорентина» сыграет с «Кальяри».