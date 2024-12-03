ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия А. «Наполи» сохранил лидерство

    Итоги 14-го тура чемпионата Италии по футболу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Болонья Венеция Верона Дженоа Интер Кальяри Комо Лацио Лечче Милан Монца Наполи Парма Рома Торино Удинезе Фиорентина Эмполи Ювентус
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Хилл против Гловера ТейшейрыКрасиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC Ламин Ямаль и Рафинья«Мальорка» — «Барселона». Онлайн Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона
    Все новости спорта
    «Торино» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торино» — «Наполи»
    «Наполи» и «Аталанта» одержали победы в минувшем туре и сохранили разницу между собой в 1 очко. За лидерами пытаются угнаться «Интер» и «Фиорентина». Чем ещё запомнился 14 тур, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 14 тура «Интер» и «Фиорентина» поднялись на одну строчку вверх и расположились на 3 и 4 месте. От их успеха пострадал «Лацио», который опустился на 5 позицию.

    Календарь и таблица Серии А

    Со знаком плюс минувший игровой день прошел для «Пармы» (с 13 на 11), «Кальяри» (с 14 на 13) и «Дженоа» (с 15 на 14). Вниз по турнирной таблице скатились «Торино» (с 11 на 12) и «Рома» (с 12 по 15).

    Лидерство экс-чемпиона

    «Наполи» стремится удержаться на первом месте в итальянской Серии А. В 14 матчах «адзурри» одержали 10 побед, 2 встречи сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

    В рамках минувшего игрового дня неаполитанцы выиграли «Торино» (1:0). Единственный гол на 31 минуте забил Скотт Мактоминей. Таким образом «Наполи» набрал 32 очка.

  • Второе дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине»
  • Испанский голкипер громко напоминает о себе после годичного перерыва
  • Вчера

    • На втором месте расположилась «Аталанта», у которой в активе 31 балл. «Королева провинциалов» на выезде оказалась сильнее «Ромы» (2:0). В составе победителей голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

    В топе

    Действующий чемпион Италии «Интер» разошёлся миром с «Фиорентиной» (0:0). Оба клуба набрали по 28 очков, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.

    Столько же баллов у «Лацио», который занимает 5 строчку в первенстве. Римский коллектив в 14 туре чемпионате проиграл «Парме» (1:3).

    «Рома» — «Аталанта»
    globallookpress.com

    На 6 месте итальянского чемпионата идёт «Ювентус», туринский клуб в 14 туре первенства сыграл вничью с «Лечче» (1:1). Строчкой ниже расположился «Милан», который выиграл у «Эмполи» (3:0).

    Тур № 15

    Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 6 по 9 декабря.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В центральном матче 15 тура сойдутся «Наполи» и «Лацио», поединок запланирован на воскресенье, 8 декабря.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    В пятницу, 6 декабря «Интер» сыграет против «Пармы», «Аталанта» сразится с «Миланом».
    В субботу, 7 декабря ожидаем игру «Ювентуса» против «Болоньи», а 8 декабря — «Фиорентина» сыграет с «Кальяри».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры