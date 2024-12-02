Матчбудет закрывать программу 15-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 2 декабря на «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23:00 по мск.

Обе команды находятся ближе к середине турнирной таблице, при этом «Осасуна» идет выше. Она занимает 8-е место, тогда как «Севилья» — 12-е. У памплонцев в активе 22 очка, а севильцы имеют на 4 пункта меньше.

Если говорить о результатах, что «Севилья» подошла к матчу в более приподнятом настроении, так как в прошлом туре она обыграла 1:0 «Райо Вальекано», чем прервала серию из двух поражений. У «Осасуны» после поражения от «Реала» со счетом 0:4 была мировая 2:2 с «Вильярреалом». До всего этого гости выиграли 2 поединка подряд.

Прогнозы и ставки

Узнаем, какие прогнозы, ставки и коэффициенты предлагают аналитики.

По мнению букмекеров, ближе к победе будет «Севилья» — 2.05 против 3.70 у «Осасуны». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45 .

против у «Осасуны». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом . Редакция сайта LiveSport.Ru предложила свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15 .

предложила свой прогноз на игру с коэффициентом . ИИ полагает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

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