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    «Севилья» — «Осасуна»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч «Севильи» и «Осасуны» будет закрывать программу 15-го тура испанской Примеры. Встреча состоится 2 декабря на «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 23:00 по мск.

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    Обе команды находятся ближе к середине турнирной таблице, при этом «Осасуна» идет выше. Она занимает 8-е место, тогда как «Севилья» — 12-е. У памплонцев в активе 22 очка, а севильцы имеют на 4 пункта меньше.

    Если говорить о результатах, что «Севилья» подошла к матчу в более приподнятом настроении, так как в прошлом туре она обыграла 1:0 «Райо Вальекано», чем прервала серию из двух поражений. У «Осасуны» после поражения от «Реала» со счетом 0:4 была мировая 2:2 с «Вильярреалом». До всего этого гости выиграли 2 поединка подряд.

    Прогнозы и ставки

    Узнаем, какие прогнозы, ставки и коэффициенты предлагают аналитики.

    • По мнению букмекеров, ближе к победе будет «Севилья» — 2.05 против 3.70 у «Осасуны». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

    • Редакция сайта LiveSport.Ru предложила свой прогноз на игру с коэффициентом 2.15.

    • ИИ полагает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Севилья» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете широкий выбор спортивных событий с качественной аналитикой в цифрах и коэффициентами букмекеров для ставок.

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