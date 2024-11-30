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    «Ноттингем Форест» одолел «Ипсвич», «Борнмут» победил «Вулверхэмптон»

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    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» победил «Ипсвич» со счетом 1:0.

    Крис Вуд
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    Крис Вуд

    Автором единственного забитого мяча стал Крис Вуд с пенальти.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Ипсвич Таун 1:0
    Гол: 1:0 Крис Вуд (пенальти) (50') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Алекс Морено, 77'), Никола Миленкович, Мурилло, Ола Эйна, Райан Йейтс, Эллиот Андерсон (Николас Домингес, 71'), Морган Гиббз-Уайт (Морато, 77'), Каллум Хадсон-Одои (Рамон Соса, 88'), Жота Силва (Энтони Эланга, 78'), Крис Вуд Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Кэмерон Бургесс, Аксель Туанзебе (Harry Clarke, 79'), Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 64'), Омари Хатчинсон (Натан Бродхед, 79'), Йенс-Люс Каюсте (Джек Тейлор, 74'), Сэми Морси, Лиам Дилап, Конор Чаплин (Уэсли Бёрнс, 74'), Dara O'Shea Предупреждения: Аксель Туанзебе (5'), Dara O'Shea (30'), Морган Гиббз-Уайт (43'), Йенс-Люс Каюсте (51')

    «Ноттингем» смог набрать 22 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Ипсвича» осталось 9 пунктов и 18-я строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Борнмут» на выезде выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 4:2.

    На хет-трик Джастина Клюйверта и гол Милоша Керкеза хозяева ответили только точными ударами Йоргена Ларсена, отметившегося дублем.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Борнмут 2:4
    Голы: 0:1 Джастин Клюйверт (пенальти) (3'), 1:1 Йёрген Странн Ларсен (5'), 1:2 Милош Керкез (8'), 1:3 Джастин Клюйверт (пенальти) (18'), 2:3 Йёрген Странн Ларсен (69'), 2:4 Джастин Клюйверт (пенальти) (74') Вулверхэмптон: Жозе Са, Тоте Антонио Гомеш (Carlos Forbs, 64'), Райан Айт Нури, Нелсон Семеду, Марио Лемина, Жуан Гомес, Жанрикне Беллегард (Гонсалу Гуэдеш, 64'), Родригу Гомеш (Крэйг Доусон, 46'), Матеус Кунья, Йёрген Странн Ларсен, Andre (Хван Хи Чан, 83') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Маркос Сенеси (Дин Хейзен, 82'), Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер, Дэвид Брукс (Данго Уаттара, 64'), Райан Кристи, Тайлер Адамс, Эванилсон (Энес Унал, 77'), Джастин Клюйверт (Филип Биллинг, 77') Предупреждения: Нелсон Семеду (2'), Илья Забарный (45'), Крэйг Доусон (53'), Жозе Са (73'), Марио Лемина (76')

    У «Борнмута» стало 18 очков и 11-е место, а у «Вулверхэмптона» теперь 9 баллов и 17-я строчка.

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