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    Вератти зимой может вернуться в Италию

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    Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти зимой может сменить клуб, сообщает издание Marca.

    Марко Вератти
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    Марко Вератти

    Сейчас 32-летним опорником интересуется итальянский «Интер», который хочет увеличить глубину состава.

    Контракт Вератти и «Аль-Араби» истекает летом 2025 года и он не намерен его продлевать. Катарский клуб, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, готов отпустить хавбека в зимнее трансферное окно.

    В Катаре Вератти выступает с лета 2024 года после перехода из французского «ПСЖ».

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