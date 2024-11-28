Вератти зимой может вернуться в Италию

Полузащитник «Аль-Араби»зимой может сменить клуб, сообщает издание Marca.

Сейчас 32-летним опорником интересуется итальянский «Интер», который хочет увеличить глубину состава.

Контракт Вератти и «Аль-Араби» истекает летом 2025 года и он не намерен его продлевать. Катарский клуб, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, готов отпустить хавбека в зимнее трансферное окно.

В Катаре Вератти выступает с лета 2024 года после перехода из французского «ПСЖ».

Интересно, что 32-летний экс-игрок сборной Италии никогда не выступал в Серии А. В 2012 году он переходил в «ПСЖ» из «Пескары», игравшей в серии В.