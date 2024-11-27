«Урал» — «Химки»: счет матча 1:1 (пен 4:3), обзор голов

Максим Воронов Фото: fc-ural.ru
«Урал» из Екатеринбурга и подмосковные «Химки» сыграли вничью в основное время со счетом 1:1.
На 77-й минуте счет открыл ударом пяткой 17-летний вундеркинд хозяев Максим Воронов с передачи Лео Гогличидзе.
Гости быстро отыгрались через 6 минут после точного удара Бутты Магомедова и перевели игру в серию пенальти.
Там точнее были игроки «Урала», реализовавшие все четыре попытки, тогда как «Химки» не смогли два раза реализовать свои удары.
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Урал — Химки 1:1
Голы: 1:0 Максим Воронов (77'), 1:1 Бутта Магомедов (83'), : Александр Руденко (пенальти) (1'), : Егор Мосин (пенальти) (1'), : Петар Голубович (пенальти) (2'), : Илья Порохов (пенальти) (2'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4') Урал: Денис Щербицкий, Матвей Бардачев, Егор Филипенко, Итало, Владислав Малькевич, Алексей Ионов, Илья Ишков, Никита Морозов, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Юрий Железнов Химки: Игорь Обухов, Георгий Джикия, Ориньо, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Александр Руденко, Илья Садыгов, Abdullahi S., Farina E., Fernandez D. Удаление: Игорь Обухов (90+5')