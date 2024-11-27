«Урал» — «Химки»: счет матча 1:1 (пен 4:3), обзор голов

Завершился четвертьфинальный матч Пути регионов Кубка России по футболу.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Максим Воронов Фото: fc-ural.ru

«Урал» из Екатеринбурга и подмосковные «Химки» сыграли вничью в основное время со счетом 1:1.

На 77-й минуте счет открыл ударом пяткой 17-летний вундеркинд хозяев Максим Воронов с передачи Лео Гогличидзе.

Гости быстро отыгрались через 6 минут после точного удара Бутты Магомедова и перевели игру в серию пенальти.

Там точнее были игроки «Урала», реализовавшие все четыре попытки, тогда как «Химки» не смогли два раза реализовать свои удары.