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    «Пари Сен-Жермен» может приобрести защитника сборной Узбекистана

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    По информации Foot Mercato, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш уже общался с представителями 20-летнего футболиста.

    Источник также отмечает, что сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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