«Пари Сен-Жермен» может приобрести защитника сборной Узбекистана

рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Ланса» и сборной Узбекистана

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Абдукодир Хусанов Фото: rclens.fr

По информации Foot Mercato, советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш уже общался с представителями 20-летнего футболиста.

Источник также отмечает, что сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Ланс» купил Хусанова летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро.