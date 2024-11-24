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    «Наполи» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Наполи» и «Рома» сыграют в матче 13-го тура чемпионата Италии, который состоится в Неаполе. Начало встречи в 19:00 мск.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Перед матчем команды находятся в разных месте турнирной таблицы. Хозяева располагаются на 4-м месте в зоне Лиги чемпионов, а гости — чуть ниже условного экватора. «Неаполитанцы» подошли к игре с двумя матчами без побед, а у «римлян» было 4 поражения в 5 последних турах Серии А.

    «Адзурри» провели непростой отрезок, но прошли его с достоинством, проиграв только «Аталанте» 0:3, которая сейчас возглавляет таблицу. Зато с «Интером» они сыграли вничью 1:1, а «Милан» на выезде обыграли 2:0.

    «Рома» крупно проиграла «Фиорентине» 5:1, уступила 2:3 «Вероне», а также потерпела поражение 2:3 от «Болоньи». За два месяца чемпионата столичный коллектив смог выиграть только раз — у «Торино» 1:0. Сейчас команду пришел спасать Клаудио Раньерри. Посмотрим, что из этого получится.

    Прогнозы и ставки

    Есть те, кто считают, что Раньерри кардинально изменит ситуацию сразу же, однако согласно линии букмекеров, «Рома» выступает андердогом.

    • Котировки букмекеров такие: 1.78 на победу «Наполи», 3.60 на ничью, 5.00 на победу «Рома».

    • LiveSport.Ru предлагает на выбор два варианта для ставок с коэффициентами 2.05 и 2.12. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект в своем прогнозе сильнейшего не выявил и предсказал нулевую ничью.

    Где смотреть

    Онлайн-результаты, статистику и прямую трансляцию матча «Наполи» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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