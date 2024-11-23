«Верона» — «Интер»: счет матча 0:5, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Маркус Тюрам. Также взятия ворот на счету Хоакина Корреа, Стефана Де Врея и Янна Биссека.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Интер 0:5
Голы: 0:1 Хоакин Корреа (17'), 0:2 Марку Тюрам (22'), 0:3 Марку Тюрам (25'), 0:4 Стефан де Врей (31'), 0:5 Янн Биссекк (41') Верона: Лоренцо Монтипо, Флавьюс Данильюк, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович (Даниэле Гиларди, 46'), Джексон Тшатшуа, Домагой Брадарич (Дарко Лазович, 46'), Суат Сердар, Реда Белахьяне, Абдау Харрауи (Дани Силва, 46'), Каспер Тенгстедт (Томаш Суслов, 69'), Даниэль Москера (Амин Сарр, 46') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Тажон Бушанан, 74'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Давиде Фраттези, 62'), Франческо Ачерби (Стефан де Врей, 15'), Янн Биссекк, Хоакин Корреа, Генрих Мхитарян, Кристьян Аслани, Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 46'), Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 62') Предупреждения: Павел Давидович (33'), Реда Белахьяне (55'), Марко Арнаутович (90 + 2')
«Интер» с 28 баллами вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата Италии. «Верона» с 12 очками идет 14-й.