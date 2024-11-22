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    Круговой: Цель — сыграть на Евро-2028 со сборной России

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    Защитник сборной России Данил Круговой высказался о своей цели в национальной команде.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «У меня есть цель — принять участие в Евро-2028 со сборной России. Думаю, больше шансов, что на этот турнир нас допустят. Мне будет 30: еще подхожу, еще ликвид», — цитирует Кругового Sport24.

    Ранее стало известно о том, что сборная России вынуждена будет пропустить ЧМ-2026. Подопечные Валерий Карпина отстранены от всех международных соревнований с 2022 года.

    Напомним, что в ноябре сборная России одержала 2 победы в товарищеских матчах против Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Это были заключительные встречи национальной команды в 2024-м году.

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