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    Сборная Китая проиграла Японии в отборе на ЧМ-2026

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    Сборная Китая проиграла Японии в домашнем матче третьего этапа отборочного турнира ЧМ-2026.

    Сборная Японии
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    Сборная Японии

    Матч в Сямыне завершился со счетом 3:1 в пользу Японии.

    В составе японцев автором дубля стал Коки Огава (39-я и 54-я минуты). Еще один мяч в ворота китайцев отправил Коу Итакура (45).

    Единственный гол хозяев забил Линь Лянмин (48).

    Сборная Японии занимает первое место в группе после шести туров -16 очков. Китай находится на пятой строчке — 6 очков.

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