Сборная Китая проиграла Японии в отборе на ЧМ-2026

Сборнаяпроигралав домашнем матче третьего этапа отборочного турнира ЧМ-2026.

Матч в Сямыне завершился со счетом 3:1 в пользу Японии.

В составе японцев автором дубля стал Коки Огава (39-я и 54-я минуты). Еще один мяч в ворота китайцев отправил Коу Итакура (45).

Единственный гол хозяев забил Линь Лянмин (48).

Сборная Японии занимает первое место в группе после шести туров -16 очков. Китай находится на пятой строчке — 6 очков.

Сборная Узбекистана одержала выездную победу над командой Северной Кореи — 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (44-я минута).