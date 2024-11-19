Сборная Китая проиграла Японии в отборе на ЧМ-2026

Сборная Японии Фото: globallookpress.com
Матч в Сямыне завершился со счетом 3:1 в пользу Японии.
В составе японцев автором дубля стал Коки Огава (39-я и 54-я минуты). Еще один мяч в ворота китайцев отправил Коу Итакура (45).
Единственный гол хозяев забил Линь Лянмин (48).
Сборная Японии занимает первое место в группе после шести туров -16 очков. Китай находится на пятой строчке — 6 очков.
Сборная Узбекистана одержала выездную победу над командой Северной Кореи — 1:0.
Автором единственного гола стал полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (44-я минута).