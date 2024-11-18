Онопко: Сборная Сирии похожа по игровому стилю на Иран и Ирак

Тренер сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с командой

На прошлой неделе сборная России выиграла у Брунея со счетом 11:0.

«Если брать рейтинг ФИФА, то команда Сирии находится выше Брунея. Хотя у меня нет достаточной информации по поводу того, кто и в каких командах играет.

Да, есть футболисты, которые выступают в Европе. На теории покажем моменты и эпизоды, как играет сборная Сирии.

Испанцы (сборную Сирии возглавляет Хосе Лана — прим.) всегда проповедуют атакующий футбол. Будут стараться выходить из обороны, не будут просто так бить мяч.

Мне кажется, их стиль похож на стиль сборных Ирана и Ирака. Думаю, эта игра будет намного интереснее, чем матч против Брунея.

Думаю, Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе. Уверен, что ребята, которые выйдут на поле, постараются сделать праздник и порадовать болельщиков.

Есть ли сожаление, что Игорь Дивеев не покажет себя в этом матче? Это касается здоровья футболистов, ведь мы думаем и об интересах клуба. Не хотим, чтобы футболист вернулся в команду травмированным или больным.

Мне и Александр Солдатенков интересен, и Евгений Морозов, и Валентин Пальцев, и Максим Осипенко. Все молодые ребята интересны, у них не так много игр за сборную.

Спасибо всем, кто переживает за нас, а это вся страна. Идем дальше», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.