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    Онопко: Сборная Сирии похожа по игровому стилю на Иран и Ирак

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    Тренер сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Сирии.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    На прошлой неделе сборная России выиграла у Брунея со счетом 11:0.

    «Если брать рейтинг ФИФА, то команда Сирии находится выше Брунея. Хотя у меня нет достаточной информации по поводу того, кто и в каких командах играет.

    Да, есть футболисты, которые выступают в Европе. На теории покажем моменты и эпизоды, как играет сборная Сирии.

    Испанцы (сборную Сирии возглавляет Хосе Лана — прим.) всегда проповедуют атакующий футбол. Будут стараться выходить из обороны, не будут просто так бить мяч.

    Мне кажется, их стиль похож на стиль сборных Ирана и Ирака. Думаю, эта игра будет намного интереснее, чем матч против Брунея.

    Думаю, Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе. Уверен, что ребята, которые выйдут на поле, постараются сделать праздник и порадовать болельщиков.

    Есть ли сожаление, что Игорь Дивеев не покажет себя в этом матче? Это касается здоровья футболистов, ведь мы думаем и об интересах клуба. Не хотим, чтобы футболист вернулся в команду травмированным или больным.

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    • Мне и Александр Солдатенков интересен, и Евгений Морозов, и Валентин Пальцев, и Максим Осипенко. Все молодые ребята интересны, у них не так много игр за сборную.

    Спасибо всем, кто переживает за нас, а это вся страна. Идем дальше», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

    Матч Россия — Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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