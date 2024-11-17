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    Кунде: Я не вижу себя тренером

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    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о будущем. Футболист отметил, что не видит себя тренером.

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Я не вижу себя тренером. Я считаю взаимоотношения тренера с игроками очень интересными, но в этой работе слишком много стресса. Быть тренером очень непросто.

    Я бы солгал, если сказал, что люблю футбол так же сильно, как и раньше. Раньше я смотрел на него с точки зрения моей карьеры. Теперь это просто моя работа. Когда я только начинал, моя жизнь за пределами поля отходила на второй план», — сказал Кунде в интервью The Bridge.

    26-летний Кунде является чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании в составе «Барселоны» и победителем Лиги наций со сборной Франции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 33 очка в 13 матчах.

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