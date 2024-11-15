Дешам: Никакого наказания для Мбаппе нет. Это факт

Главный тренер сборной Франциивысказался о невызовев главную команду страны.

«Никакого наказания нет. Это факт. Он находится в сложной ситуации, я его поддерживаю. Он переживает не самый счастливый период в своей карьере. Несмотря на всё, он хотел приехать. Думаю, что сейчас для него это лучше. У каждого может быть сложный период. Тут есть и физический аспект, и психологический тоже. Постоянно идут интерпретации, говорю я что-то или нет. Поэтому стараюсь тщательно выбирать слова. Либо я что-то говорю, либо нет. Я не промолчал, но не буду ввязываться в обсуждения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал вызывать Килиана Мбаппе в национальную команду на октябрьские и ноябрьские матчи Лиги наций.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.