ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
  • 19:21
    • «Салават Юлаев» победил «Ладу» в КХЛ
    Все новости спорта

    Карпин: Сборная существует не для того, чтобы ставить рекорды

    Футбол Сборная России Футбол России Артём Дзюба
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Артем Дзюба хочет побить рекорд по голам за национальную команду.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Как отношусь? Да никак. Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей.

    Интервью? Естественно, я его не видел. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

    Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Обыграет ли Чад Сьерра-Леоне?
  • Чад — Сьерра-Леоне. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Чад — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак Москва (легенды) — Динамо Москва (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Либерия — Того
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры