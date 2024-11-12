Карпин: Сборная существует не для того, чтобы ставить рекорды

Главный тренер сборной Россиивысказался о том, чтохочет побить рекорд по голам за национальную команду.

«Как отношусь? Да никак. Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей.

Интервью? Естественно, я его не видел. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.