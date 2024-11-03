ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Бойня, а не футбол. Три удаления, драка, красивые голы и победа «Спартака» в дерби
  • 08:02
    • Миранчук помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси
  • 00:48
    • Гол Рейндерса принес «Милану» победу в матче с «Монцей»
    Все новости спорта

    Вратарь «Динамо» Мх Волк: Я не против перейти в «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Зенит
    Вратарь «Динамо» Мх Давид Волк рассказал, что ему если ему поступить предложение от «Зенита», то он обязательно его рассмотрит и примет предложение чемпиона РПЛ.

    Давид Волк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Волк

    «Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов? Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок "Динамо" Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.

    Допустим, поступит предложение от "Зенита", где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?

    Некоторые игроки отвечают категорично "нет" на вопрос о "Зените". Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к "Зениту".

    У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от "Зенита", то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Волк сыграл 14 матчей в РПЛ и пропустил 13 голов. В последнем туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) и сейчас идет на 11-м месте с 12 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» обыграет «Челси» в первом матче АПЛ без тен Хага?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Какая команда продлит серию без поражений?
  • «Наполи» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • «Краснодар» продлит победную серию?!
  • «Краснодар» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 17:01
    •  2.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры