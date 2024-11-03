Вратарь «Динамо» Мх Волк: Я не против перейти в «Зенит»

Вратарь «Динамо» Мхрассказал, что ему если ему поступить предложение от «Зенита», то он обязательно его рассмотрит и примет предложение чемпиона РПЛ.

«Есть ли к тебе интерес от российских топ-клубов? Не знаю, это нужно у них спрашивать. На данный момент я игрок "Динамо" Махачкала. Никаких переговоров на этот счет не веду.

Допустим, поступит предложение от "Зенита", где первый номер Латышонок — игрок сборной России. Ты будешь его рассматривать?

Некоторые игроки отвечают категорично "нет" на вопрос о "Зените". Я думаю, что большинство людей лукавят на этот счет или поддерживают какой-то тренд нелюбви к "Зениту".

У меня никакого особенного отношения к этому клубу нет, как и к другим командам. Все равны. Если будет какое-то предложение от "Зенита", то его стоит рассмотреть. Взвесить все за и против. Но повторюсь, пока рано об этом говорить», — сказал Волк «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Волк сыграл 14 матчей в РПЛ и пропустил 13 голов. В последнем туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) и сейчас идет на 11-м месте с 12 очками.