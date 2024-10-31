ЦСКА и «Локомотив» получили штрафы из-за поведения болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза выписал штрафыиз-за поведения болельщиков в матчах Кубка России.

Во встречах группового этапа турнира ЦСКА обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. «Локомотив» одолел «Ростов» (2:2, 8:7 по пен.).

«Болельщики ЦСКА в матче с "Ахматом" неоднократно скандировали ненормативную лексику и оскорбления. Это третье нарушение в сезоне в Кубке России. ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, а также предупрежден, что в случае очередного нарушения к нему будут применены более строгие санкции.

Также болельщики "Локомотива" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».