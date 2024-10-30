Мартинес — об итогах голосования за «ЗМ»: Я ожидал большего

Форвард «Интера» и сборной Аргентиныостался не очень доволен своим 7-м местом в итогах голосования за «Золотой мяч».

«Честно говоря, я ожидал большего, чем седьмое место голосовании за "Золотой мяч". Иногда эти награды несправедливы». Я буду усердно работать, чтобы улучшить эту позицию«, — сказал Мартинес в интервью DAZN.

В этом году аргентинский нападающий выиграл скудетто с "Интером", став лучшим бомбардиром Серии А, а со сборной стал обладателем Кубка Америки и там тоже забил больше всех мячей.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Первое место занял испанец Родри.