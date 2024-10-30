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    Мартинес — об итогах голосования за «ЗМ»: Я ожидал большего

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    Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес остался не очень доволен своим 7-м местом в итогах голосования за «Золотой мяч».

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Честно говоря, я ожидал большего, чем седьмое место голосовании за "Золотой мяч". Иногда эти награды несправедливы». Я буду усердно работать, чтобы улучшить эту позицию«, — сказал Мартинес в интервью DAZN.

    В этом году аргентинский нападающий выиграл скудетто с "Интером", став лучшим бомбардиром Серии А, а со сборной стал обладателем Кубка Америки и там тоже забил больше всех мячей.

    Церемония вручения "Золотого мяча" состоялась 28 октября в Париже в театре Шатле. Первое место занял испанец Родри.

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