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    «Лион» и «Осер» не выявили победителя

    «Лион» — «Осер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лион» и «Осер» сыграли результативную ничью — 2:2.

    Жорж Микаутадзе забивает мяч с пенальти
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    Жорж Микаутадзе забивает мяч с пенальти

    Дублем в составе хозяев отметился грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, забивший на 45+5-й и 62-й минутах. Это его первые мячи за «Лион».

    В составе гостей отличились Синали Диоманде (47-я) и Хамед Траоре (72-я).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Осер 2:2
    Голы: 1:0 Жорж Микаутадзе (пенальти) (45 + 5'), 1:1 Синали Дьоманде (47'), 2:1 Жорж Микаутадзе (62'), 2:2 Хамед Траоре Жуниор (72') Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 85'), Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Неманья Матич (Уилфрид Заха, 77'), Жордан Верету, Саид Бенрахма (Александр Ляказетт, 69'), Жорж Микаутадзе (Райан Шерки, 78'), Малик Мартен Фофана Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Ки-Яна Хувер, Клеман Акпа, Жубал, Синали Дьоманде, Хамед Траоре Жуниор (Адо Онаиву, 84'), Кевин Дануа (Райан Равелсон, 46'), Элиша Овусу (Ассан Диуссе, 90'), Флориан Ай (Лассин Синайоко, 67'), Гаэтан Перрен (Тио Бэр, 67') Предупреждения: Синали Дьоманде (44'), Жубал (45 + 8'), Донован Леон (80'), Райан Равелсон (90 + 3')

    «Лион» с 14 очками пока седьмой, а «Осер» (10) — 13-й.

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