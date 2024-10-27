Индзаги: Мы могли забить семь или восемь голов, но не можем пропускать четыре

Главный тренервысказался о матче против «Ювентуса» (4:4).

«Есть разочарование, но как тренер я должен проанализировать четыре пропущенных нами гола. Мы играли против сильной команды, но не можем пропускать четыре гола.

Я также должен опираться на положительные моменты. "Ювентус" — это команда, которая пропустила только один гол с игры в восьми матчах Серии А, а сегодня должна была пропустить семь или восемь. К сожалению, у нас было четыре или пять шансов забить пятый гол, но это опытная команда, и мы знаем, что такие моменты нельзя упускать.

Затем Йылдыз неожиданно забил, все началось с вбрасывания рядом с моей скамейкой, Камбьязо хорошо сыграл, и Йылдыз пробежал половину поля, выиграв две дуэли. Мы немного потеряли свою структуру, затем на четвертом голе допустили серию ошибок. Эти моменты скомпрометировали матч, который мы явно заслуживали выиграть.

Есть горечь, но как тренер я должен проанализировать и поговорить с игроками завтра, они выглядели подавленными в раздевалке. Это расстраивает, потому что мы играли против "Ювентуса", чья сильная сторона — это защита, и создали столько голевых моментов, но не выиграли», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» идет третьим с 17 очками.