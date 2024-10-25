АПЛ. «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном», «Астон Вилла» примет «Борнмут», «Арсенал» сразится с «Ливерпулем»

«Лестер» — «Ноттингем Форест»
25 октября, пятница, 22:00 мск
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
26 октября, суббота, 17:00 мск
«Брайтон» — «Вулверхэмптон»
26 октября, суббота, 17:00 мск
«Брентфорд» — «Ипсвич»
26 октября, суббота, 17:00 мск
«Астон Вилла» — «Борнмут»
26 октября, суббота, 17:00 мск
«Эвертон» — «Фулхэм»
26 октября, суббота, 19:00 мск
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»
27 октября, воскресенье, 17:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
27 октября, воскресенье, 17:00 мск
«Челси» — «Ньюкасл»
27 октября, воскресенье, 17:00 мск