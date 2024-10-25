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    АПЛ. «Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном», «Астон Вилла» примет «Борнмут», «Арсенал» сразится с «Ливерпулем»

    Обзор матчей 9-го тура английской Премьер-лиги

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    Арне Слот — тренер «Ливерпуля»
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    Арне Слот — тренер «Ливерпуля»
    Матчи 9-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 25 по 27 октября

    «Лестер» — «Ноттингем Форест»

    25 октября, пятница, 22:00 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

    26 октября, суббота, 17:00 мск

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон»

    26 октября, суббота, 17:00 мск

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    «Астон Вилла» — «Борнмут»

    26 октября, суббота, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Фулхэм»

    26 октября, суббота, 19:00 мск

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

    27 октября, воскресенье, 17:00 мск

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    27 октября, воскресенье, 17:00 мск

    «Челси» — «Ньюкасл»

    27 октября, воскресенье, 17:00 мск

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