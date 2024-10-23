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    «Брест» — «Байер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги Чемпионов «Брест» — «Байер»

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    «Брест» и «Байер» сыграют между собой в рамках 3-го тура Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Брест» идет в лидирующей группе общего этапа Лиги Чемпионов, набрав 6 очков в 2-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 6:1.

    Дебютант турнира начал европейскую кампанию с трудовой домашней победы над австрийским «Штурмом» (2:1). Довольно неожиданным вышел результат матча второго тура против еще одного представителя Австрии — «Зальцбурга». Французский клуб забил по два гола в каждом из таймов, одержав уверенную победу со счетом 4:0.

    На прошлой неделе «Брест» упустил три очка в матче 8-го тура Лиги 1 против «Ренна», позволив сопернику сравнять счет на последних минутах — ничья 1:1. На данном отрезке сезона команда под руководством Эрика Руа занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    «Байер»

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    «Байер» одержал две победы на старте общего этапа Лиги Чемпионов и на данную минуту занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей немецкой команды составила 5:0.

    В стартовом туре подопечные Хаби Алонсо добились крупной победы в гостях над «Фейеноордом», забив в ворота соперника четыре безответных мяча (4:0). Следующая домашняя игра против «Милана» получилась более напряженной. «Байер» одержал минимальную победу благодаря единственному голу Бонифаса во втором тайме — 1:0.

    Действующие чемпионы Германии занимают четвертую строчку в турнирной таблице нового сезона Бундеслиги. В крайнем туре «Байер» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» (2:1).

    Стоит отметить, что «Брест» и «Байер» никогда не пересекались между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «Байер» с коэффициентом 1.83.

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