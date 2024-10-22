«Факел» — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Александр Ерохин.
Футбол. Россия. Кубок. Группа D
Факел — Зенит 0:1
Гол: 0:1 Александр Ерохин (44') Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Мастерной Владислав, Мохамед Браими, Даниэль Мишкич, Табо Селе, Вячеслав Якимов, Николай Гиоргобиани, Евгений Марков Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Дмитрий Чистяков, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Педро Энрике, Густаво Мантуан, Родриго, Александр Соболев Предупреждение: Мастерной Владислав (28')
«Зенит» набрал 16 очков и занял первое место в группе D. «Факел» с 3 очками замкнул таблицу и вылетел из турнира.