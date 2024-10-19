Николич: При таком состоянии поля говорить о качественном футболе невозможно

Главный тренер московскогоподвел итог матча против махачкалинского(1:0).

«Всё получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание — возможно, это их качества.

Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России — очень важная игра», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Махачкалинское «Динамо» с 11 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 23 очками располагается на четвертой строчке в таблице Премьер-лиги.