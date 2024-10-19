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    Николич: При таком состоянии поля говорить о качественном футболе невозможно

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    Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подвел итог матча против махачкалинского «Динамо» (1:0).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Всё получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание — возможно, это их качества.

    Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России — очень важная игра», — цитирует Николича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Махачкалинское «Динамо» с 11 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 23 очками располагается на четвертой строчке в таблице Премьер-лиги.

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