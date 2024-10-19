«Ньюкасл» уступил «Брайтону», «Лестер» вырвал победу у «Саутгемптона»

Завершились два матча 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» у себя дома уступил «Брайтону» с минимальным счетом 0:1.

Единственный мяч на 35-й минуте забил нападающий Данни Уэлбек с передачи француза Жоржиньо Рюттера.

После перерыва хозяева владели инициативой, но уйти от поражения так и не смогли.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион 0:1 Гол: 0:1 Дэнни Уэлбек (35') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Уильям Осула, 90'), Сандро Тонали (Джозеф Уиллок, 65'), Бруно Гимарайнс (Мигель Альмирон, 85'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 65'), Жоэлинтон, Александер Исак, Энтони Гордон (Шон Лонгстафф, 85') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Игор Жулио, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Ясин Аяри (Хулио Энсисо, 82'), Джек Хиншелвуд, Карлос Балеба (Матс Виффер, 71'), Ферди Кадиоглу, Дэнни Уэлбек (Ян Паул ван Хекке, 81'), Эван Фергюсон (Каору Митома, 60'), Жоржиньо Рюттер (Первис Эступинан, 72') Предупреждения: Дэниел Бёрн (10'), Льюис Холл (37'), Ясин Аяри (45'), Джек Хиншелвуд (71')

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В параллельной встрече «Саутгемптон» уступил «Лестеру» в компенсированное время — 2:3.

У «святых» забивали Кэмерон Арчер и Джо Арибо.

За «Лестер» отличились Факундо Буонанотте, Джейми Варди и Джордан Айю, забивший победный мяч.

Отметим, что на 73-й минуте при счете 2:1 был удален полузащитник хозяева Райан Фрейзер.