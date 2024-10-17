Аршавин: Сборной России нужно сыграть с Мальдивами и сделать студию на бровке

Бывший футболист сборной Россииответил на вопрос о соперниках для национальной команды.

«Мальдивы, Мальдивы! "Матч ТВ" надо обязательно сделать студию на бровке. Можно из моря не выходить. Мечтаю. Это апогей! Что там еще? Сейшелы и Маврикий.

В целом, думаю, выбор вообще не собираться. Как один из вариантов. Второе — проводить матчи в регионах. Пускай сборная съездит на Дальний Восток. Там точно будет биток. Сыграть со сборной региона, может, даже с командой РПЛ», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.