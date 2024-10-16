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    Стало известно, почему «Спартак» не смог подписать звезду чемпионата Нидерландов

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    «Спартак» минувшим летом пытался подписать нападающего «Фейенорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименеса, сообщает «Чемпионат».

    Сантьяго Хименес
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    Сантьяго Хименес

    В переходе Хименеса был лично заинтересован спортивных директор «Спартака» Томаш Амарал.

    По данным источника, Амарал созванивался с представителями Хименеса, однако дальше переговоры не продвинулись из-за финансовых запросов «Фейеноорда».

    Клуб из Роттердама запросил за своего лучшего бомбардира 30 миллионов евро. На таких условиях сделка для «Спартака» оказалась невозможна.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 40 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Нидерландов 30 матчей и забил 23 гола.

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