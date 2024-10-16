Стало известно, почему «Спартак» не смог подписать звезду чемпионата Нидерландов

минувшим летом пытался подписать нападающего «Фейенорда» и сборной Мексики сообщает «Чемпионат».

В переходе Хименеса был лично заинтересован спортивных директор «Спартака» Томаш Амарал.

По данным источника, Амарал созванивался с представителями Хименеса, однако дальше переговоры не продвинулись из-за финансовых запросов «Фейеноорда».

Клуб из Роттердама запросил за своего лучшего бомбардира 30 миллионов евро. На таких условиях сделка для «Спартака» оказалась невозможна.

Transfermarkt оценивает стоимость Хименеса в 40 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Нидерландов 30 матчей и забил 23 гола.