ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги
  • 02:02
    • Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
    Все новости спорта

    Де ла Фуэнте: Я бы хотел, чтобы поле для Ямаля было как ложе из роз

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Испании Футбол Испании Сборная Дании
    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму 17-летнего Ламина Ямаля.

    Луис де ла Фуэнте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис де ла Фуэнте

    Футболист получил повреждение в матче Лиги наций с Данией (1:0), который состоялся 12 октября.

    «Его ударяют по ногам… У меня был товарищ по команде, который всегда отвечал тем, кто жаловался: "А чего вы ожидали, поцелуев?" Соперник стремится использовать все допустимые методы.

    Важно играть с максимальной жёсткостью в рамках правил. Именно для этого и существует судья, который определяет границы. Молодых игроков с выдающимся талантом часто пытаются запугать и играть с ними в контакт. Это нередко напоминает законы футбольной игры. Судья обязан защищать таких игроков.

    Однако Ламину нужно будет к этому адаптироваться. Возможно, в некоторых ситуациях ему придется быстрее расставаться с мячом, но такова природа футбола. Я бы хотел, чтобы поле для Ямаля было как ложе из роз, но, увы, это жёсткий спорт», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
  • «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
  • Финляндия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры