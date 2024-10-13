Де ла Фуэнте: Я бы хотел, чтобы поле для Ямаля было как ложе из роз

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал травму 17-летнего

Футболист получил повреждение в матче Лиги наций с Данией (1:0), который состоялся 12 октября.

«Его ударяют по ногам… У меня был товарищ по команде, который всегда отвечал тем, кто жаловался: "А чего вы ожидали, поцелуев?" Соперник стремится использовать все допустимые методы.

Важно играть с максимальной жёсткостью в рамках правил. Именно для этого и существует судья, который определяет границы. Молодых игроков с выдающимся талантом часто пытаются запугать и играть с ними в контакт. Это нередко напоминает законы футбольной игры. Судья обязан защищать таких игроков.

Однако Ламину нужно будет к этому адаптироваться. Возможно, в некоторых ситуациях ему придется быстрее расставаться с мячом, но такова природа футбола. Я бы хотел, чтобы поле для Ямаля было как ложе из роз, но, увы, это жёсткий спорт», — приводит слова де ла Фуэнте AS.