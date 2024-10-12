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    Горшков: Готов играть там, где буду полезен

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    Защитник «Зенита» Юрий Горшков прокомментировал победу в товарищеском матче против «Войводины» (4:1).

    Юрий Горшков
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    Юрий Горшков

    «Не сказал бы сразу, на какой позиции мне играть привычнее и комфортнее. Сегодня впервые за долгое время сыграл справа. Не было ощущения, что это первый раз. Доволен, что мне доверяют и пробуют на разных позициях. Готов играть там, где буду полезен.

    Семак? Попросил играть так же активно, как Густаво Мантуан, по возможности убирать мяч под сильную ногу и доставлять его в штрафную», — приводит слова Горшкова «Матч ТВ».

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    В следующем матче «Зенит» сыграет против «Акрона» 18-го октября в рамках российской Премьер-лиги.

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