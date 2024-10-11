Тедеско о ничьей с Италией: Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного мяча

Главный тренер сборнойвысказался о ничейном результате своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций против(2:2).

«Италия начала очень сильно. Нам пришлось нелегко после быстро пропущенного мяча, потому что этот гол зарядил их уверенностью. Италия перегрузила среднюю линию, мы оказались в численном меньшинстве в центре поля, поэтому было трудно. Красная карточка, безусловно, помогла нам.

Мы заиграли лучше, перейдя на схему 4-2-3-1, даже до красной карточки. Мы не слишком хорошо начали, играли недостаточно компакто до быстро пропущенного мяча. Конечно, такие игроки, как Де Брёйне, Онана и Лукаку могут здорово помочь в матчах против подобных соперников», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

После этого матча сборная Бельгии занимает 3-е место во второй группе Лиги наций с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Франции 14-го октября.