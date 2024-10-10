Англия — Греция: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Люис, Райс, Стоунз, Сака, Беллигем, Фоден, Гордон, Колвилл, Палмер.

Греция: Влаходимос, Рота, Мавропанос, Кульеракис, Яннулис, Курбелис, Сиопис, Дзолис, Бакасетас, Масурас, Павлидис.

Матч между этими командами состоится сегодня, 10-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров в Лиге наций Англия занимает 2-е место во второй группе с 6-ю очками в активе. Греция — на 1-й строчке с тем же количеством баллов.