Тедеев: Нельзя говорить о плохой игре, можно говорить о плохом результате

Главный тренер тольяттинскогоподвел итог матча против(2:2).

«Говорили о том, что нужно было побеждать, но некоторые вещи не позволили это сделать, в первую очередь мы должны поискать ошибки в себе. Нельзя сегодня говорить о плохой игре, можно говорить о плохом результате, много не забили. К футболистам у меня нет вопросов. После 70‑й минуты нам не хватило сил, что нормально. Плюс, нельзя в конце матча проигрывать единоборства.

На данный момент у нас нет статистики, которая показывала бы, какие команды лучше или хуже в определенных компонентах. С этим есть проблемы, мы пробуем разные варианты обороны, будем становиться лучше», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

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После этого матча у «Акрона» стало 12 очков, он пока восьмой. «Пари НН» с 11 очками на 11-й позиции.