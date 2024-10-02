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    Лига 1. Двоевластие во французском чемпионате

    Итоги 6-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Ренн»
    «Марсель» допустил невынужденную ошибку и отпустил в отрыв ПСЖ и «Монако». Парижане и монегаски теперь вдвоём возглявляют французский чемпионат. В зоне вылета без изменений: в группе аутсайдеров «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Анже».

    Изменения в турнирной таблице

    «Марсель» потерпел поражение в 6 туре Лиги 1 и покинул второе место в турнирной таблице, пропустив вперёд себя «Монако». На лидирующей позиции по-прежнему остался «Пари Сен-Жермен».

    Улучшил положение в чемпионате «Реймс», поднявшись с 6 на 4 строчку. Вверх по таблице движется «Лилль», плюс 4 ступеньки и 5 место в кармане.

    А вот «Ланс» и «Нант», напротив, потеряли по две позиции и расположился на 6 и 7 местах соответственно в чемпионате Франции.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Со знаком плюс минувший тур завершился для следующих команд: «Страсбург» поднялся с 10 на 8, «Лион» — с 14 на 11, «Осер» — с 16 на 12,

    Опустились в турнирной таблице «Ницца» — с 7 на 9, «Ренн» — с 8 на 10, «Брест» — с 11 на 13, «Гавр» — с 12 на 14, «Тулуза» — с 13 на 15, «Монпелье» — с 15 на 16.

    Топ-3

    Во французской Лиге 1 подвели итоги 6 тура: было три лидера, а стало два. От своих конкурентов отстал «Марсель», олимпийцы проиграли на выезде «Страсбургу» (0:1) и с 13 очками опустились на третье место в турнирной таблице.

    Осечкой воспользовались ПСЖ и «Монако», которые в свою очередь одержали победу и набрали по 16 баллов.

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    • «Пари Сен-Жермен» в рамках минувшего игрового дня нанесли поражение «Ренну» (3:1). В составе победителей дублем отметился Брждли Баркола, ещё один мяч в сетку ворот соперника отправил Ли Кан Ин.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    «Монако» на своём поле оказался сильнее «Монпелье» (2:1). Победа для монегасков оказалась волевой, сначала Фоларин Балогун сравнял счет на 32-й минуте встреч, а затем победный гол для «Монако» на 98-й минуте поединка забил Ламин Камара.

    Зона еврокубков

    О еврокубковых местах говорить пока рано, но на данный момент 4 место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, занимает «Реймс». В 6 туре чемпионата Франции команда выиграла у аутсайдера — «Анже» (3:1) м набрала 11 очков.

    На 5 строчке, а это уже место в Лиге Европы, расположился «Лилль» с 10 баллами в активе. «Доги» на выезде одержали победу над «Гавром» (3:0).

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    • Столько же пунктов набрал «Ланс», который занял место в топ-6 Лиги 1, а этом уже Лига конференций. «Кроваво-золотые» разошлись миром с «Ниццей» (0:0).

    Зона вылета

    В зоне вылета «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Анже». На троих команды набрали всего одно очко. Его смогли завоевать футболисты «Сент-Этьена», сыграв вничью с «Нантом» (2:2).

    Тур № 7

    Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Ниццы», игра запланирована на воскресенье, 6 октября.

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    Ещё один участник чемпионской гонки «Монако» сыграет в субботу, 5 октября, это будет игра против «Ренна».

    Откроет программу игрового дня поединок между «Марселем» и «Анже», встреча состоится в пятницу, 4 октября.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Матчи 7 тура чемпионата Франции пройдут с 4 по 6 октября.

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