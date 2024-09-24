Лига 1. Как три клуба делят лидерство в чемпионате

«Пари Сен-Жермен» потерял первые очки в сезоне и позволил догнать себя «Марселю» и «Монако». Все команды набрали по 13 очков из 15 возможных. В верхней части турнирной таблице также расположились «Ланс», «Нант» и «Реймс».

Изменения в турнирной таблице

Топ-6 команд французской Лиги 1 осталась неизменной. Продолжает подниматься вверх по турнирной таблице «Ницца», «орлята» взлетели с 12 на 7 место.

На одну строчку опустились «Ренн» и «Лилль», которые расположились на 8 и 9 местах соответственно.

Улучшил положение «Брест», поднявшись с 14 на 11 строчку. Три позиции потерял «Гавр», заняв 12 место, на две ступеньки вниз скатилась «Тулуза», расположившись на 13 строчке, а «Лион» опустился с 13 на 14 место.

Календарь и таблица Лиги 1

Незначительные изменения коснулись зоны вылета: «Монпелье» набрал 4 очка и поднялся с 18-го на 15-е место. Команда обошла в турнирной таблице «Осер» (16 место), «Сент-Этьен» (17 место) и «Анже» (18 место).

Первая осечка чемпиона

«Пари Сен-Жермен» потерял первые очки в Лиге 1. В 5-м туре чемпионата Франции парижане ушли от поражения в поединке против «Реймса» (1:1). В составе ПСЖ спасительный гол забил Усман Дембеле, забив на 68-й минуте.

Таким образом «Пари Сен-Жермен» набрал 13 очков, сохранив за собой лидерство лишь по дополнительным показателям.

Троевластие

Конкуренцию парижанам составляют два клуба, у которых в активе также 13 пунктов. На второй строчке расположился «Марсель», который вырвал победу у «Лиона» (3:2). В составе «Марселя» голами отметились Поль Лирола, Улиссес Гарсия и Джонатан.

«Лион» — «Марсель» globallookpress.com

Строчкой ниже расположился «Монако», который в родных стенах нанёс поражение «Гавру» (3:1). За победителей голы забили Джордан Тезе, Элисс Бен-Сегир и Фоларин Балоган.

В топе

Дальше в турнирной таблице расположился «Ланс», у которого 4 место и 9 очков. В 5 туре Лиги 1 «кроваво-золотые» обменялись голами с «Реном» (1:1).

В топ-5 лучших команд лиги входит «Нант», у которого в активе 8 пунктов. В минувшем туре «канарейки» сыграли вничью с «Анже» (1:1).

Зона вылета

«Анже», к слову, занимает последнее 18 место во чемпионате Франции, с 2 набранными баллами.

Выше в чемпионате расположились «Осер» и «Сент-Этьен», которые занимают 16 и 17 места соответственно, а это тоже зона вылета. Оба клуба набрали по 3 очка.

Группу аутсайдеров покинул «Монпелье», который набрал 4 балла. В пятом туре французского чемпионата команда одержала победу над прямым конкурентом — «Осером» (3:2).

Тур № 6

Лидер Лиги 1 ПСЖ в следующем туре сыграет против «Ренна», игра запланирована на пятницу, 27 сентября.

Его конкуренты сыграют на выходных: в субботу, 28 сентября «Монако» примет «Монпелье», а в воскресенье, 29 сентября «Марсель» отправится в гости к «Страсбургу».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Матчи 6-го тура чемпионата Франции пройдут с 27 по 29 сентября.