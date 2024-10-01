ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» — новый лидер

    Итоги 6-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Ашраф Хакими — защитник ПСЖ Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября Кай Хаверц«Арсенал» — «ПСЖ». Онлайн «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
    Все новости спорта
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
    «Манчестер Сити» потерял лидерство, его место на троне занял «Ливерпуль». В топ-4 АПЛ вернулся «Челси», а вот «Ман Юнайтед» продолжает терять позиции. В зоне вылета оказался «Кристал Пэлас», группу аутсайдеров покинул «Эвертон».

    Изменения в турнирной таблице

    Как мы уже говорили ранее «Ливерпуль» поднялся на первое место в английской Премьер-лиге, сместив «Манчестер Сити», который сейчас занимает вторую строчку.

    На две ступеньки вниз опустилась «Астон Вилла», она расположилась на пятом месте, пропустив вперёд себя «Арсенал» (3 место) и «Челси» (4 место).

    «Фулхэм» улучшил положение в турнирной таблице, взлетев с 9 на 6 место. Вверх поднялся и «Тоттенхэм» (с 10 на 8). А вот «Ньюкасл» (с 6 на 7), «Брайтон» (с 7 на 9), «Ноттингем Форест» (с 8 на 10) опустились в чемпионате.

    Положительным тур получился для «Борнмута» (с 13 на 11), «Ипсвича» (с 17 на 15), «Эвертона» (с 19 на 16).

    Календарь и таблица АПЛ

    Со знаком минус шестой тур первенства прошёл для следующих команд: «Манчестер Юнайтед» (с 11 на 13), «Лестер» (с 15 на 17), «Кристал Пэлас» (с 16 на 18) и «Саутгемптон» (с 18 на 19).

    Смена власти

    «Ливерпуль» вышел на первое место после матчей 6 тура. В последней игре «мерсисайдцы» играли против «Вулверхэмптона» на выезде и одержали над соперником победу (2:1).

    В составе победителей голами отметились Ибраима Конате и Мохаммед Салах, который реализовал пенальти. В итоге «Ливерпуль» набрал 15 очков.

  • «Реал» на верном пути, «Милан» в беде: Итоги 1-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи первого тура обновленной Лиги чемпионов
  • 21/09/2024

    • На вторую строчку с активом 14 баллом опустился «Манчестер Сити». В минувшем туре «горожане» поделили очки с «Ньюкаслом» (1:1). В составе МС гол на 35-й минуте забил Йошко Гвардиол, за «сорок» спасительный мяч на 58-й минуте оформил Энтони Гордон.

    Тур Лондона

    На третьем месте английской Премьер-лиги расположился «Арсенал». На своём поле «пушкари» уничтожили «Лестер» (4:2). В составе лондонского клуба точными ударами отметились Габриел Мартинелли, Леандро Троссард, Кай Хаверц, был также зафиксирован автогол в исполнении Уилфреда Ндиди. После этой победы «Арсенал» набрал 14 очков.

    «Челси» — «Брайтон»
    globallookpress.com

    В топ-4 АПЛ вернулся «Челси», «аристократы» в 6 туре чемпионата выиграли у «Брайтона» (4:2).За лондонцев покер оформил Коул Палмер. В итоги «синие» набрали 13 очков.

    На 8 место подянлся «Тоттенхэм», который в минувшем туре выиграл у «Ман Юнайтед» (3:0). В воротах «красных дьволов» расписались Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке. В итоге «шпоры» набрали 10 очков.

    Тур № 7

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 5-6 октября.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Лидер АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» 5 октября. В этот же день «Арсенал» дома примет «Саутгемптон». Действующий чемпион «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Фулхэмом».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 6 октября «Челси» примет «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Брайтону», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Астон Виллы».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Слован — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры