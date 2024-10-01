АПЛ. «Ливерпуль» — новый лидер

«Манчестер Сити» потерял лидерство, его место на троне занял «Ливерпуль». В топ-4 АПЛ вернулся «Челси», а вот «Ман Юнайтед» продолжает терять позиции. В зоне вылета оказался «Кристал Пэлас», группу аутсайдеров покинул «Эвертон».

Изменения в турнирной таблице

Как мы уже говорили ранее «Ливерпуль» поднялся на первое место в английской Премьер-лиге, сместив «Манчестер Сити», который сейчас занимает вторую строчку.

На две ступеньки вниз опустилась «Астон Вилла», она расположилась на пятом месте, пропустив вперёд себя «Арсенал» (3 место) и «Челси» (4 место).

«Фулхэм» улучшил положение в турнирной таблице, взлетев с 9 на 6 место. Вверх поднялся и «Тоттенхэм» (с 10 на 8). А вот «Ньюкасл» (с 6 на 7), «Брайтон» (с 7 на 9), «Ноттингем Форест» (с 8 на 10) опустились в чемпионате.

Положительным тур получился для «Борнмута» (с 13 на 11), «Ипсвича» (с 17 на 15), «Эвертона» (с 19 на 16).

Календарь и таблица АПЛ

Со знаком минус шестой тур первенства прошёл для следующих команд: «Манчестер Юнайтед» (с 11 на 13), «Лестер» (с 15 на 17), «Кристал Пэлас» (с 16 на 18) и «Саутгемптон» (с 18 на 19).

Смена власти

«Ливерпуль» вышел на первое место после матчей 6 тура. В последней игре «мерсисайдцы» играли против «Вулверхэмптона» на выезде и одержали над соперником победу (2:1).

В составе победителей голами отметились Ибраима Конате и Мохаммед Салах, который реализовал пенальти. В итоге «Ливерпуль» набрал 15 очков.

На вторую строчку с активом 14 баллом опустился «Манчестер Сити». В минувшем туре «горожане» поделили очки с «Ньюкаслом» (1:1). В составе МС гол на 35-й минуте забил Йошко Гвардиол, за «сорок» спасительный мяч на 58-й минуте оформил Энтони Гордон.

Тур Лондона

На третьем месте английской Премьер-лиги расположился «Арсенал». На своём поле «пушкари» уничтожили «Лестер» (4:2). В составе лондонского клуба точными ударами отметились Габриел Мартинелли, Леандро Троссард, Кай Хаверц, был также зафиксирован автогол в исполнении Уилфреда Ндиди. После этой победы «Арсенал» набрал 14 очков.

«Челси» — «Брайтон» globallookpress.com

В топ-4 АПЛ вернулся «Челси», «аристократы» в 6 туре чемпионата выиграли у «Брайтона» (4:2).За лондонцев покер оформил Коул Палмер. В итоги «синие» набрали 13 очков.

На 8 место подянлся «Тоттенхэм», который в минувшем туре выиграл у «Ман Юнайтед» (3:0). В воротах «красных дьволов» расписались Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски и Доминик Соланке. В итоге «шпоры» набрали 10 очков.

Тур № 7

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 5-6 октября.

Лидер АПЛ «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас» 5 октября. В этот же день «Арсенал» дома примет «Саутгемптон». Действующий чемпион «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Фулхэмом».

Прогнозы и ставки на АПЛ

В воскресенье, 6 октября «Челси» примет «Ноттингем Форест», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Брайтону», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Астон Виллы».