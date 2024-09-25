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    Роналду: Вся моя жизнь — это вызов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, что его мотивирует. Португалец отметил, что считает себя хорошим футболистом.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Я являюсь уникальным игроком, а в жизни — хорошим человеком. Для меня это самое главное.

    Честно говоря, я никогда не думал, что когда-нибудь стану таким, каким являюсь сейчас. Я всегда верил, что стану профессиональным игроком. Но в остальном — нет. Вся моя жизнь — это вызов. Я покинул свой дом в 11 лет, чтобы жить в большом городе. Так что для меня это легко. Я меняю Мадейру на Лиссабон, Лиссабон на Англию, Англию на Италию… Для меня это не проблема, это часть моей жизни, в этом моя уникальность. Я привык к такой жизни», — сказал Роналду на своём YouTube-канале.

    Ранее Криштиану играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и «Ювентус».

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