Роналду: Вся моя жизнь — это вызов

Форвард «Аль-Насра»ответил на вопрос, что его мотивирует. Португалец отметил, что считает себя хорошим футболистом.

«Я являюсь уникальным игроком, а в жизни — хорошим человеком. Для меня это самое главное.

Честно говоря, я никогда не думал, что когда-нибудь стану таким, каким являюсь сейчас. Я всегда верил, что стану профессиональным игроком. Но в остальном — нет. Вся моя жизнь — это вызов. Я покинул свой дом в 11 лет, чтобы жить в большом городе. Так что для меня это легко. Я меняю Мадейру на Лиссабон, Лиссабон на Англию, Англию на Италию… Для меня это не проблема, это часть моей жизни, в этом моя уникальность. Я привык к такой жизни», — сказал Роналду на своём YouTube-канале.

Ранее Криштиану играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и «Ювентус».