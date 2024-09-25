Бышовец: «Краснодару» надо сыграть очень внимательно в обороне против «Зенита»

Известный тренеррассказал, чего он ждет от центрального матча 10-го тура между

«Матч между "Зенитом" и "Факелом" показал, что у петербуржцев есть проблемы с игрой на чужой половине поля. "Краснодар" на сегодняшний день имеет баланс между атакой и обороной, они выглядят очень неплохо в последних матчах.

Но "Зенит" может использовать свои скрытые резервы. Не исключаю, что мы увидим Глушенкова, Кассьерра находится в хорошей форме, Лусиано очень хорошо вписался в команду — это все может стать решающим фактором в реализации того преимущества, которое может себе создать команда Семака.

Важно учитывать, что при всем атакующем потенциале "Зенита", его разнообразии обороне "Краснодара" надо будет сыграть очень внимательно, — сказал Бышовец "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

"Зенит" лидирует после 9 туров в РПЛ с 23 очками. "Краснодар" идет следом за ним с 21 очком. Матч между ними пройдет в Краснодаре 28 сентября, в 19:30 мск.