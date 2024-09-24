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    В «Сьоне» довольны отсутствием Миранчука в составе сборной России на октябрьский сбор

    Футбол Сьон Сборная России Футбол России
    Президент «Сьона» Кристиан Константин рад, что Антон Миранчук не попал в состав сборной России на октябрьский сбор.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    В минувшее воскресенье Миранчук провел дебютный матч за «Сьон». Его команда не смогла выиграть у «Лугано» (0:0) в рамках чемпионата Швейцарии.

    «Расстроен ли я непопаданием Антона в расширенный список сборной? Нет. Карпин был великим игроком, и как тренер он знает, что Антону нужна конкуренция, чтобы попасть в сборную.

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    • Это хорошо, что Миранчук пропустит эту паузу на игры сборной. Он должен набирать форму в клубе, потому что на данный момент в этом сезоне у него всего один час игры, и это было в воскресенье», — приводит слова Константина Sport24.

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    • Напомним, Антон Миранчук перешел в «Сьон» в начале сентября на правах свободного агента.

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

    Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.

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