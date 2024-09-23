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    Антон Миранчук прокомментировал дебют за «Сьон»

    Футбол Сборная Швейцарии Сборная России Футбол России
    Хавбек сборной России Антон Миранчук прокомментировал дебютный матч за «Сьон». Футболист вышел на поле во встрече 7-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» (0:0).

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    «Счет по игре. Для нас это шаг вперед, возможность прибавлять. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда у нас были шансы забить.

    Моя цель сейчас не только забивать, но и работать над набором хорошей физической формы. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое. Мне нужно время, чтобы сыграть с одноклубниками. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», — цитирует Миранчука Le Nouvelliste.

    Напомним, до переезда в Швейцарию Антон Миранчук играл за московский «Локомотив».

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