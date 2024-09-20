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  • 14:47
    • Судейская бригада Иванова обслужит матч «Спартак» — «Динамо»
    Все новости спорта

    Судейская бригада Иванова обслужит матч «Спартак» — «Динамо»

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    Стали известны судейские назначения на матчи 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    21 сентября (суббота)

    «Акрон» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Егор Болховитин, Максим Ковалёв; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

    «Зенит» — «Факел»: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Рубин» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    22 сентября (воскресенье)

    «Химки» — «Оренбург»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Александр Богданов, Игорь Князев; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Артем Любимов; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Ермилов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артур Федоров; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Алексей Резников.

    «Пари НН» — «Локомотив»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Варанцо Петросян, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Владимир Казьменко.

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    • 23 сентября (понедельник)

    «Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — ДмиАхматтрий Сафьян, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Николай Иванов.

    «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ после 8-и туров с 20-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» (18 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Локомотив» (18).

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