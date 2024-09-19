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    «Локомотив» разгромил «Химки» в Кубке России

    «Химки» — «Локомотив»: счет матча 1:5, обзор голов

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    Московский «Локомотив» нанес сокрушительное поражение «Химкам» на групповом этапе Кубка России Путь РПЛ со счетом 5:1.

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    Все голы были забиты во втором тайме.

    Дублями в составе железнодорожников отметились нападающий Тимур Сулейманов и полузащитник Сергей Пиняев.

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    • Также на 53-й минуте мячом в своем дебютном матче отметился мексиканский защитник Сесар Монтес.

    Единственный мяч «Химки» забили на 90-й минуте после точного удара Зелимхана Бакаева.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Химки — Локомотив 0:5
    Голы: 0:1 Тимур Сулейманов (48'), 0:2 Montes C. (53'), 0:3 Сергей Пиняев (62'), 0:4 Сергей Пиняев (64'), 0:5 Тимур Сулейманов (пенальти) (70') Химки: Никита Кокарев, Диего Луна, Сергей Терехов, Кирилл Капленко, Резиуан Мирзов, Кирилл Панченко, Александр Руденко, Andjelkovic N., Farina E., Abdullahi S., Corredera A. Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Артём Тимофеев, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов, Никита Салтыков, Montes C. Предупреждения: Артём Тимофеев (41'), Farina E. (75'), Диего Луна (75'), Наир Тикнизян (78')

    После этого матча у «Локомотива» стало 12 очков в группе В и он гарантировал себе выход в плей-офф. У «Химок» осталось три очка и они идут третьими.

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