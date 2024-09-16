ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионов«Это было в нашей ДНК — бренд был священен». Как Лига чемпионов покорила футбол
  • 23:56
    • «Атлетико» разгромил «Валенсию» в Ла Лиге
  • 23:38
    • «Интер» потерял очки в матче с «Монцей»
    Все новости спорта

    Фернандес: Матч с «Ахматом» вышел сумасшедшим

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ахмат
    Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес высказался о матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

    Роберто Фернандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Фернандес

    «Сумасшедшая игра с "Ахматом". Первый тайм был для нас хорошим. К сожалению, во многих моментах мы не смогли забить больше. После 2:0 мы немного заснули, но хорошо, что в итоге получилось выиграть.

    Этим летом у нас появились новички. Гомес уже успел дебютировать в матче с "Ахматом". Они будут продолжать совершенствоваться и помогать нам в каждом матче», — сказал Фернандес «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» идет на 4-м месте, набрав 16 очков. «Ахмат» (5) располагается на 16-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Торпедо» одолеть «балтийцев»?
  • «Торпедо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Справится ли «Магнитка» с «Северсталью» на гостевом катке?
  • «Северсталь» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Лацио» добудет три очка в игре с «Вероной»
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Твенте — Херенвен
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры