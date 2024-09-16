Фернандес: Матч с «Ахматом» вышел сумасшедшим

Защитник московского «Динамо»высказался о матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (4:2).

«Сумасшедшая игра с "Ахматом". Первый тайм был для нас хорошим. К сожалению, во многих моментах мы не смогли забить больше. После 2:0 мы немного заснули, но хорошо, что в итоге получилось выиграть.

Этим летом у нас появились новички. Гомес уже успел дебютировать в матче с "Ахматом". Они будут продолжать совершенствоваться и помогать нам в каждом матче», — сказал Фернандес «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» идет на 4-м месте, набрав 16 очков. «Ахмат» (5) располагается на 16-м месте.