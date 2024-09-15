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    Англию могут отстранить от участия в турнирах под эгидой УЕФА

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии УЕФА
    УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года.

    Сборная Англии
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    Сборная Англии

    По информации The Telegraph, причиной такого поворота может стать вмешательство правительства в футбол. Также Англию могут лишить права проведения Евро.

    УЕФА запрещает вмешательство властей в дела футбольных федераций. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил обращение к министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди, в котором напомнил о данном запрете.

    Напомним, что чемпионат Европы в 2028 году должны принять Великобритания и Ирландия.

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