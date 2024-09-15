Англию могут отстранить от участия в турнирах под эгидой УЕФА

Сборная Англии Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, причиной такого поворота может стать вмешательство правительства в футбол. Также Англию могут лишить права проведения Евро.
УЕФА запрещает вмешательство властей в дела футбольных федераций. Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис направил обращение к министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Лэнди, в котором напомнил о данном запрете.
Напомним, что чемпионат Европы в 2028 году должны принять Великобритания и Ирландия.