Нагельсманн: Матч с Нидерландами оказался увлекательным

Наставник сборной Германиивысказался о матче с Нидерландами в Лиге наций.

Встреча прошла 10 сентября. Игра закончилась вничью 2:2. По мнению специалиста, матч был интересным и захватывающим.

«Это была увлекательная, захватывающая, открытая игра в исполнении обеих команд. Мы хорошо отреагировали после того, как пропустили первыми, и заслужили лидировать к перерыву. К сожалению, мы пропустили в начале второго тайма, мы слишком агрессивно защищались в штрафной, что было не нужно.

Мы понимаем, что каждая игра перед чемпионатом мира важна, будь то Лига наций или отборочные матчи. Команда верит в себя, болельщики видят, что игроки отдают все силы.

Что касается замены Джонатана Та, то он совершил 4-5 фолов в первом тайме. Я боялся, что он получит вторую желтую карточку. Мы не хотели рисковать», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.