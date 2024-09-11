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    Нагельсманн: Матч с Нидерландами оказался увлекательным

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    Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о матче с Нидерландами в Лиге наций.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    Встреча прошла 10 сентября. Игра закончилась вничью 2:2. По мнению специалиста, матч был интересным и захватывающим.

    «Это была увлекательная, захватывающая, открытая игра в исполнении обеих команд. Мы хорошо отреагировали после того, как пропустили первыми, и заслужили лидировать к перерыву. К сожалению, мы пропустили в начале второго тайма, мы слишком агрессивно защищались в штрафной, что было не нужно.

    Мы понимаем, что каждая игра перед чемпионатом мира важна, будь то Лига наций или отборочные матчи. Команда верит в себя, болельщики видят, что игроки отдают все силы.

    Что касается замены Джонатана Та, то он совершил 4-5 фолов в первом тайме. Я боялся, что он получит вторую желтую карточку. Мы не хотели рисковать», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

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